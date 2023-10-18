انت الان تتابع خبر خطوات جديدة من اجل القضاء على السلاح المنفلت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ضحايا كثر وابرياء يقتلون دون ذنب فضلا عن ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة في بغداد والمحافظات والسبب في كل هذا السلاح المنفلت الذي أصبح ينتشر في بغداد والمحافظات خصوصا في الاونة الأخيرة .

خطة جديدة ستتخذها الجهات الامنية مطلع العام المقبل تتلخص بثلاث خطوات من اجل تقليل خطر السلاح المنفلت بحسب وزارة الداخلية .

