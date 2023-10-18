انت الان تتابع خبر محافظ البنك المركزي يفتتح منافذ جديدة لبيع الدولار في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأطلع العلاق بحسب بيان للبنك المركزي ورد لـ السومرية على "آلية تقديم الخدمات التي ستقدمها شركات الصرافة على مدار 24 ساعة لزبائنها"، مشدداً على "سرعة إنجاز المعاملات من قبل المصارف الحكومية وشركات الصرافة التي تبيع الدولار للمسافر في مطار بغداد الدولي كونه محدد بوقت معين".وأكد المحافظ، أن "خطوة فتح منافذ جديدة في المطار ستكون لها تأثيرات إيجابية سيما وأن حصول المسافر على حصته من الدولار يستغرق وقتاً قصيراً"، منوهاً إلى أن "عمل شركات الصرافة في المطار سيكون متابعاً من قبل البنك المركزي العراقي وسلطة الطيران المدني، فضلا عن فروع المصارف المفتوحة والتي تمارس عملها في تقديم خدماتها للزبائن ومنها بيع العملة الاجنبية للمسافرين".

وبحث خلال زيارته إلى "مطار بغداد الدولي مع رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي، تعزيز التعاون الثنائي والاجراءات الجارية لفتح منافذ جديدة في جميع مطارات العراق".

