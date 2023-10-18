استشهاد 53 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 53 فلسطينياً، وأصيب العشرات اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وبنايات في مخيم جباليا وفي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أطقمها انتشلت الجثامين من ركام منازل في جباليا، حيث تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، ومن بين الشهداء طبيب وأسرته.

في سياق متصل، جددت مستشفيات قطاع غزة مناشداتها للمجتمع الدولي، خاصة مع قرب نفاذ معظم ما يتعلق بعملها من أدوية ومستلزمات طبية، مما يشكل خطورة كبيرة على حياة الجرحى والمرضى.