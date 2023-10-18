المتحدث باسم حركة فتح: أمريكا كان في إمكانها إدخال المساعدات الإنسانية دون أي اجتماع.. وأتمنى أن تتدارك موقفها ودورها في المعركة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبدالفتاح دولة”، أن الولايات المتحدة الأمريكية كان بوسعها إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة دون الحاجة إلى أي اجتماع.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أنه إذا لم تتمكن واشنطن من إيقاف القصف على قطاع غزة، فلا جدوى من أي لقاءات تنوي عقدها مع قادة المنطقة.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء بقصفه لمشفى المعمداني بقطاع غزة.

وأفاد بأن إسرائيل لم تكن تتجرأ لتقوم بهذا الأمر، لولا الضوء الأخضر الذي أعطته لها أمريكا لتنفيذ ما يحلو لها داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يزداد سواءا داخل غزة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل والمستمر على القطاع منذ اليوم الأول من المعركة.