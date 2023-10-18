مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: لم يكن هناك أي تحذيرات من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء مستشفى المعمداني قبل استهدافه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني “نيبال فرسخ”، أنه لم يكن هناك أي تحذير من قبل الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء مستشفى المعمداني قبل استهدافه.

وأضافت في تصريحات لـ “الحدث”، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة تضاف إلى سجل جرائمة السابقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وبينت أن استهداف مستشفى المعمداني هي جريمة حرب تخالف كافة المواثيق الإنسانية والدولية.

وأشارت إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة، يعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية اللازمة في معالجة الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المتوحش.

وأفادت بأن الأطباء في قطاع غزة يضطرون للمفاضلة بين الجرحى بسبب نقص الأدوات اللازمة للعلاج والإغاثة الطبية.