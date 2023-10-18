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الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق "ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي"

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء، أنّ مبادرة الحزام والطريق، المشروع الضخم الذي أطلقته بلاده لتطوير بنى تحتية في حوالي مئة بلد، "ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.


ونقلت شينخوا عن شي قوله في كلمة ألقاها في بكين في افتتاح "منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي" إنّ "مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز الروابط في ما يتعلق بالسياسة والبنى التحتية والتجارة والتمويل والتواصل بين الناس، وإعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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