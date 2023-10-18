محاربات "بهية يتألقن في احتفالات البيت الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - في أمسية فنية رائعة قدمت فيها فرقة البنادرة بقيادة المايسترو، محمد عزت عرضا غنائيا مبهرًا في اطار احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد بمسرح تشايكوفسكي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، وبمشاركة وفد كبير (75 سيدة) من مستشفى بهية للاكتشاف المبكروعلاج سرطان الثدي، وتغنت البنادرة بمشاركة محاربات بهية بأغانينا الوطنية: "بسم الله"، "على الربابة" ، "ياحبيبتي يا مصر" ، "دولامين" ،"عاش اللي قال"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "أحلف بسماها" و "رايحين في ايدينا سلاح".





و وجهت شيرين محمد مسئولة إدارة التطوع بمؤسسة بهية الشكر للبيت الروسي لدعوة محاربات بهية من خلال التنسيق الذي تم مع د. رانياالطباخ استشاري تعديل السلوك والارشاد الأسري والتنمية البشرية. وأكدت انها تتطلع الى مزيد من التعاون في الفترة القادمة مع البيتالروسي.





وقدم مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر التهنئة للشعب المصري بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر مؤكدا اعتزازروسيا بالانجازات المشتركة التي تمت مع مصر والتي كان من بينها التعاون العسكري، حيث عمل الخبراء السوفيت مع الضباط والجنود المصريين في فترة حرب الاستنزاف، كما رحب “جاتين” بوفد مؤسسة بهية، مشيرًا إلى أن البيت الروسي مفتوح دائمًا لاستقبال المحاربات أصحاب الإرادة القوية.

وذكر شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومسئول النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة أن حضور وفد مؤسسة بهية أضفى على الاحتفالية بهجة وسعادة بعد أن تألقن السيدات المحاربات وتفاعلن مع الأغاني الوطنية، وقدم جاد الشكر لفرقة البنادرة الذين أبدعوا في احتفالية نصر أكتوبر.



