روسيا تعلق علي زيارة جو بايدن لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة -

قال السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف، إن روسيا تتوقع أن يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف إطلاق النار خلال زيارته لـ إسرائيل.

وأضاف فيكتوروف، في تصريحات إعلامية: "الشيء الأساسي هو ألا يكون التركيز على ضمان المصالح الأنانية للولايات المتحدة، وهو ما كانوا يفعلونه منذ سنوات، بل على تخفيف التوترات وتحقيق وقف لإطلاق النار، وهذا ما نتوقعه من الرئيس بايدن".

كما أشار السفير الروسي بأسف إلى أن الخليج 365 الأمريكي لدى الأمم المتحدة يتصرف "بشكل غريب"، ويعرقل مبادرات موسكو الداعية إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار".

ووصل بايدن إلى إسرائيل اليوم، الأربعاء، ومن المتوقع أن تطلعه سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي على احتياجاتها الأمنية، وفقا لما قالة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق خلال كلمة ألقاها في تل أبيب

وفي سياق متصل علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على المجزرة التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مستشفى المعمداني بوسط غزة، والذي أسفر عن أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين، قائلا: أشعر بالغضب والحزن العميق.

وأعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف.

وأشار أبوزيد إلى أن القرار جاء بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

وأعلنت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد أكثر من 3300 شخص في قطاع غزة حتى الآن.

وكان قد قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، أحمد جبريل إن الوضع الصحى فى غزة كارثى بسبب نفاد المواد الطبية والوقود.

وأصاف جبريل في تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز عربية" أن الوضع الصحي في غزة كارثي ويكاد أن ينهار بشكل كامل بسبب إخراج بعض المستشفيات عن الخدمة، فضلًا عن نفاد المواد الطبية والوقود وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة "، مؤكدًا أن المستشفيات في قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات.

وأكد أنه لم يتم حتى اللحظة إحصاء عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بقطاع غزة "، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة وإيصال المساعدات.

ومن جانبة أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمى العام، لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الاحتلال الإسرئيلى، الذى استهدف مستشفى المعمدانى بقطاع غــزّة فى فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحكومة أعلنت تنكيس الأعلام فى جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

يذكر أن طائرات الجيش الإسرائيلى قصفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة مئات الشهداء على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.