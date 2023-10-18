شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: الشعب المصرى يثق بالرئيس السيسى ونرفض مخططات التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، واصفًا اياه بالهجوم الغاشم على المدنيين وانتهاك حرمة المستشفيات التي تعاني في الأساس من نقص كبير بجميع الموارد البدائية لانقاذ الأرواح، فيتم قصفها من الجيش الإسرائيلي، ويقع جراء ذلك عدد كبير من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة الضغط والوقوف مع الشعب الفلسطيني المدني المسالم، من أجل سرعة فتح المعابر وارسال المساعدات كنوع من الحلول الأولية للوقوف بجانب الضحايا الأبرياء وانقاذ ما يمكن انقاذه من المصابين.

وتابع مهنى، أن على المجتمع الدولي البعد عن ازدواجية المعايير خاصة وهو يشاهد العقاب الجماعي من إسرائيل للفلسطينين في غزة، خاصة وأن استهداف مستشفى المعمداني يعد انتهاكاً واضحا لحقوق الإنسان بل ومبادئ الإنسانية بأكملها.

كما أكد مهنى، اتفاقه مع صوت الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على أن الشعب المصري يثق بالرئيس ومستعد للنزول لرفض تهجير الفلسطينين والنزوح سيناء في حالة طلب الرئيس ذلك، فنحن لن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة، ويجب على إسرائيل مراجعة نفسها ووقف الحرب.