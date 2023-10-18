شكرا لقرائتكم خبر عن مرابطون حتى الإغاثة.. التحالف الوطنى يؤدى صلاة الغائب أمام معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، صورا لقيام أعضاء التحالف بأداء صلاة الغائب، أمام بوابة معبر رفح على أرواح الشهداء الذين قضوا فى القصف الدموى على المستشفى المعمدانى فى غزة، وأسفر عن استشهاد المئات.

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط علي حكوماتها لوقف القتل في غزة و دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف التحالف: "نسأل من شعوب مصر والدول الإسلامية والعربية، والعالم بأسره التضامن مع "وقف القتل" عن طريق ارتداء الملابس السوداء، تغيير شعارات وسائل التواصل الاجتماعي لشعار الحملة "مرابطون حتي الإغاثة" و الموجود علي الرابط التالي:

‏https://drive.google.com/drive/folders/1acOMHbmpXPyrlM1KB-PjnmoGYFTMy-Mt

وتابع التحالف :"ونسأل منهم رفع أصواتهم في كل مكان للتنديد بالقتل وللمطالبة بدخول المساعدات الصمت عن القتل اسوأ من القتل.. مرابطون_حتي_الاغاثة".