شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاجتماعى الحر يعلن تفويض الرئيس السيسى لاتخاذ اللازم إزاء القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة عصمت الميرغني، مؤسسة ورئيس حزب الاجتماعى الحر، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاتخاذ اللازم إزاء دعم مصر للقضية الفلسطينية وحماية أمن مصر القومى.

وقال "الميرغنى" فى تصريحات لـ"الخليج 365": "ندعم الرئيس السيسى لاتخاذ اللازم لدعم فلسطين، ونشكر الرئيس السيسى على كلماته الشاملة بشأن القضية الفلسطينية، ونرفض تماما فكرة تصفية القضية.

ودعت القوى السياسية الاصطفاف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية المصرية في قراراتها الحكيمة، وتأييدهم المطلق لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة لشعب فلسطين من العودة إلى أراضيه وحل القضية على أساس إقامة دولتين ويكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.