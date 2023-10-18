42 حزبا سياسيا يعلنون تفويض الرئيس السيسى لاتخاذ اللازم فى دعم القضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ اللازم إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية دعم وتفويض 42 حزبا سياسيا للرئيس السيسي لإتحاذ اللازم لدعم القضية الفلسطينية من أجل أن يعم السلام بالمنطقة بأكملها.

وأشاد مطر، بحكمة الرئيس السيسي فى الحفاظ على الوطن وحمايه قضيه فلسطين، مؤكدا تأييد تحالف الأحزاب المصرية لموقف مصر والرئيس السيسى بشأن الأوضاع فى غزة.

كما أعلنت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر على تفويض الرئيس السيسي تأييد موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلي أرض سيناء المصرية.

وأوضحت الميرغني إن الدولة المصرية قوية ذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ على أراضيها، والاصطفاف خلف القيادة السياسية حفاظاً علي مقدرات الوطن واستقراره الراسخ.

وأكدت الميرغني، أن موقف الدولة المصرية ثابت وراسخ إزاء القضية الفلسطينية والمتمثل في السلام العادل وإقامة دولة فلسطين عبر حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وقال عصمت الميرغني، إن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية، كما أنها تدعم فلسطين شعبا وحكومة وبذلت مصر بقيادة الرئيس السيسى جهودا كبيرة من أجل تهدئة الأوضاع في فلسطين ووقف نزيف الدماء.