شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: استشهاد 15 صحفيا والاعتداء على الإعلاميين يكشف انتهاكات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، نعيش الآن مشاعر متضاربة بين إجلال لدور المقاومة وازدواجية المعايير في العالم الغربي،، لافتا:" نتمسك بموقفنا وثوابتنا بأننا سنكون دائما مع كل مناهض للاحتلال في أي وطن وأن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى فنحن شعب واحد.

وندد نقيب الصحفيين، خلال اللقاء المفتوح الذى تنظمه نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، مع السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، بالانتهاكات الاسرائيلية الصارخة بغزة، وكان آخرها قصف مستشفى المعمداني بغزة، مستنكرا بموقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الذى مازال يحمل الضحية المسؤولية، لافتا:" نحن أمام مجتمع دولي هب من أجل الدفاع عن كيان محتل ومغتصب ومشهد كاشف لغياب ضمير العالم.

وأدان " البلشي"، بالانتهاكات الغاشمة ضد الصحفيين خلال تغطية القصف الغاشم على غزة، مؤكدا أن هناك 15شهيد من الصحفيين كما تم الاعتداء على 50 مؤسسة صحفية بجانب الاعتداءات على المنظمات العاملة في حقوق الإنسان ".

وطالب نقيب الصحفيين : أدعو لأن نكون سلاحا في يد الحقيقة وهي الرسالة التى نريد إيصالها، داعيا إلى المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية ضد الكيان المحتل التى تنظمها النقابة اليوم الساعة الخامسة تنديداً بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى.