شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين: ندعم خطوات الرئيس السيسى بشأن الأزمة الفلسطينية ونرفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وحيد الكيلانى، أمين عام لجنة الحوار بنقابة المحامين، إن المصريين جميعهم وراء القيادة السياسية، ويدعمون رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطواته بشأن جرائم الحرب التى تشهدها غزة، ويرفضون تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية ومحاولات تهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، خاصة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى فى الوقت الحالى يُعد بمثابة إبادة جماعية، لابد من التصدى لها بكل الأدوات المتاحة.

وطالب "الكيلانى"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بإحالة رئيس الوزراء للكيان الصهيونى إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب، بعد استهداف قواته المستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة، استشهاد المئات من الأبرياء والنساء والأطفال، معبرا عن استنكار نقابة المحامين الشديد للمجازر التي يشهدها قطاع غزة وعلى رأسها مستشفى المعمدانى والذى يعتبر هذا العمل الإرهابي البشع انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية.

وأكد أمين عام لجنة الحوار: "نحن ندين بشدة هذا العمل الجبان ونطالب بإجراء تحقيق دقيق وشامل حول هذه المجزرة ومحاسبة المتورطين فيها. يجب أن يُقدم الجناة إلى العدالة ويتم محاسبتهم على أفعالهم المشينة، وندعو الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الجريمة الرهيبة والتصدى لإرهاب الدولة الذى تقوم به إسرائيل.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصرى والعربى يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصرى الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطينى، وأوضح الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية فى غاية الخطورة، ونرى أن ما يحدث فى غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكرى ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.