شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: المصريون مستعدون للتظاهر لتفويض الرئيس لرفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية دعم وتفويض 42 حزبا سياسيا للرئيس السيسى لاتحاذ اللازم لدعم القضية الفلسطينية من أجل أن يعم السلام بالمنطقة بأكملها.

وأشاد "مطر" بحكمه الرئيس السيسى فى الحفاظ على الوطن وحمايه قضيه فلسطين، مؤكدا تأييد تحالف الأحزاب المصرية لموقف مصر والرئيس السيسى بشأن الأوضاع فى غزة، مؤكدا أجميع المصريين مستعدون للتظاهر لتفويض الرئيس السيسى وتعبيرا عن رفض التهجير الفلسطينين.

وأضاف "مطر" وتأييده الكامل لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية؛ والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، مضيفا :" ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى برفض تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية جاء متوافقا ومعبرا عن الإرادة الشعبية الكاملة؛ مؤكدا أن تنفيذ تلك الأفكار ستجر المنطقة بأسرها إلى حرب شاملة بعد عقود طويلة من معاهدة السلام.

وثمن النائب تيسير مطر، رفض قادة مصر والإردن وفلسطين عقد قمة رباعية اليوم الاربعاء مع الرئيس الامريكى بايدن؛ مؤكدا أنه بمثابة ادانة للموقف الأمريكى الداعم للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى؛ معربا عن أمله أن تساهم قمة السلام التى تستضيفها مصر الأسبوع المقبل؛ فى وقف نزيف الدم وحرب الابادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى.