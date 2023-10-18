شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص : ما يحدث فى فلسطين حرب إبادة حقيقية وعار يلاحق إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 أن ما يحدث في فلسطين من الجانب الاسرائيلى عبارة عن حرب إبادة حقيقية ، في ظل ما يحدث من حصار وتدمير المستشفى أمس .

وقال القصاص في برنامج اللعبة الحلوة عبر أثير أون سبورت إف إم ، أن العالم بأكمله في حالة حزن وغضب وصدمة خاصة في ظل صمت الولايات المتحدة الأمريكية، فالاحتلال يقتل الأطفال والنساء لا يفرق بين أحد، إضافة إلى التجويع و منع المساعدات منذ 7 أكتوبر والجميع يرى إبادة حقيقية و حصار حقيقى.

وعن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية قال القصاص أن القضية الفلسطينية أثرت على المصريين فنراهم يحزنون و يتفاعلون و يتضامنون ، ويتابعون بشكل حقيقى ،حيث شاهدنا موقف مصر من البداية فنريد وقف العدوان، ولا يستطيع أحد أن يزايد على دور مصر ودعمها لفلسطين ، فمن عاش الحرب يعرف قيمة السلام .

وأشار أن هناك أكثر من دولة عربية أعلن دعمها للقضية الفلسطينية والمشاركة في الدفاع عنها ، ولكن مصر أكثر دولة دفعت ثمن حرب طويلة منذ سنوات كثيرة ، وعندما تقول مصر أنها تريد السلام فهذا من منطلق القوة فمصر هزمت إسرائيل من قبل لكن القوات المصرية لا تتدخل وتصبر لأقصى درجة لوقف العدوان ، لأن الهدف ليس الحرب ، فمصر تعرف ما تعنيه الحرب وما يعنيه السلام، فالسلام الذى تسعى له مصر سلام قوة

وأضاف الكاتب الصحفى أن مصر تعرف أن الحرب ستنتهى في وقت ما، فلماذا لانتفاوض الان ، لحقن الدماء، فالاستقرار قيمته كبيرة.

وتحدث القصاص عن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم فلسطين و قضيتها ، حيث كشف أن الشركة المتحدة أصدرت بيانا تدين فيه مايحدث ،وتعبر و تقترب من المواطن المصرى و تعبر عنه ، فالإرادة الشعبية تصب فيما قاله الرئيس السيسى ، و فيما يخص بيان المتحدة فهو تأكيد لدورها المجتمعى و الإعلامي المهم ، فكل يوم تقدم الشركة مبادرات و تفاصيل لتأكيد على تعبيرها عن رغبات الشعب المصرى و مطالبه.

وعن إعلان الرئيس عبد الفتا السيسى الحداد لمدة 3 أيام في مصر على شهداء مستشفى المعمدانى أقل شيء يمكن تقديمه ، وهو ما يتسق مع موقف الدولة المصرية من بداية الأزمة .

واختتم رئيس مجلسي إدارة الخليج 365 حديثه أن ما يحدث عار يلاحق الجانب الاسرائيلى ،وهذه الدماء ستظل تلاحقهم .