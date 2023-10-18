شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: وجب على العرب استخدام سلاح البترول لمواجهة تعنت إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس الحملة الحزبية الشعبية لتأييد السيسى رئيسًا لمصر، إن استمرار تصعيد الجانب الإسرائيلى ورفض بنيامين نتنياهو دخول المساعدات إلى قطاع غزة يشكل خطورة داهمة للمنطقة؛ تستوجب وحدة القوى العربية واستخدام كافة الإمكانيات المتاحه ردا على ذلك التصعيد.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار فى تصريحات صحفية، أنه قد جاء الوقت والاوان لاستخدام القوى العربية سلاح البترول لمواجهة حالة الحصار والتعنت الذى تتبناه إسرائيل، على غرار ماحدث إبان حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وأكد أن أتحاد الدول العربية بات على محك الاختبار الأخطر فى التاريخ الحديث والمسؤولية التاريخية للدفاع عن المنطقة بأكملها، وإلا سيأتى الوقت يعلو قول «أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض» ولن يجدى الندم على التهاون فى الحقوق والتفريط فى الدفاع عن مقدرات المنطقة العربية.