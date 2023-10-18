شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الناصرى: نفوض الرئيس السيسي باتخاذ التدابير والإجراءات داخليا وخارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، تأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، للوقوف أمام العدوان الإسرائيلى الغاشم، ودعمه فى مطالبه للتفويض الشعبى والاصطفاف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وقال أبو العلا، إن الإجماع على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة داخليًا وخارجيًا لحفظ استقرار الأمن القومى وسلامة أراضينا.

وطالب رئيس الحزب العربى الناصرى المجتمع الدولى بضرورة الضغط والوقوف مع الشعب الفلسطينى المدنى المسالم، من أجل سرعة فتح المعابر وارسال المساعدات كنوع من الحلول الأولية للوقوف بجانب الضحايا الأبرياء وانقاذ ما يمكن انقاذه من المصابين.