سفير فلسطين بالقاهرة: حركة حماس مكون رئيسى من مكونات الشعب الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - كشف دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة، أن لايوجد خلاف بين الحكومة الفلسطينية وحركة حماس، لافتا أن حركة حماس مكون رئيسى من مكونات الشعب الفلسطينى، فأن عدد الفصائل الفلسطينية نحو 14 فصيلا سياسيا، هدفهم واحد وهو الوقوف أمام العدوان الإسرائيلى الغاشم وإقرار حق الشعب الفلسطينى فى الحياة.

وشدد السفير الفلسطينى بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذى تنظمه نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، أن ما تداول بأن الحكومة الفلسطينية تقول أن حركة حماس لاتمثلها عارى تماما عن الصحة وادعاء كاذب هدفه الوقيعة بين الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية قد اجهضت مشروع سابق بمجلس الأمن يصف حركة حماس بأنها حركة إرهابية.

وأشاد السفير الفلسطينى بالقاهرة، بموقف مصر وجهودها فى القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر هى صاحبة الفضل فى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964.