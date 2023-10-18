شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل الديمقراطى يثمن قرار إلغاء القمة الرباعية مع بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي قرار القادة العرب بإلغاء قمتهم الرباعية التي كان مقررة أن تعقد اليوم في العاصمة الأردنية "عمان" بالقرار الشجاع مؤكدا أنه من أشجع قرارات القادة الأربعة فى العقود الثلاثة الماضية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن هذا القرار بمثابة إدانة للتأييد الأمريكى المطلق للاعتداءات الوحشية الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على أهلنا العزل فى غزة والذى أطلق العنان للحكومة المتطرفة الإسرائيلية لتدمير البنية التحتية الفلسطينية والأبنية في غزة وقتل عائلات بأكملها مشيرا «الشهابي» إلى إلغاء اجتماع القمة الرباعية بمثابة إدانة قوية للولايات المتحدة الأمريكية وتحميلها مسئولية الأرواح الفلسطينية التي زهقت والدماء التي سالت!! أضاف رئيس حزب الجيل أن هدم المستشفى المعمدانى في غزة وقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل فى رقبة الرئيس الأمريكى جون بايدن وإدارته الصهيونية كما يتحمل مسئوليتها قادة الدول التى رفضت مشروع القرار الروسى فى مجلس الامن أمن.

وأكد الشهابي أن القرار القوى والشجاع الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتشاور مع الملك عبد الله والرئيس محمود عباس بإلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي يكتب فصلا جديدا فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى كله جدية وشجاعة وإخلاص لقضيتنا المركزية ومدخلا مهما لحلها.