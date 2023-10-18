شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة محامى شمال القاهرة تدين مجزرة جيش الاحتلال بمستشفى المعمدانى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان عمرو محيى الدين، نقيب محاميى شمال القاهرة مجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي التى استهدفت المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل فى غزة.

وقال عمرو محى فى بيان لها، إن الاحتلال الصهيونى يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية والتي يجب تحويل أصحابها إلى محاكمة دولية، لأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن الصمت الدولي المريب تجاه المجازر اليومية ليس غريبا بل أصبح معتاد لذا بجب أن يكون التحرك عربي وسريع.

وطالب عمرو محيى الرؤساء العرب بمناسبة نظرائهم بالغرب بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح والضغط عليهم بكل الأسلحة الدبلوماسية والاقتصادية، مؤكدا أن مجلس نقابة محامي شمال القاهرة نقيبا وأعضاء أعلنوا رفضهم لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم.