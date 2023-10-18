شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقرر عقد جلسة طارئة اليوم لبحث تداعيات الأوضاع فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الشيوخ عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة السادسة مساء، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.

وفى نفس السياق، أعلن مجلس النواب عقد جلسة طارئة غدا، لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس فى بيان: "عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب غدا الخميس 19 أكتوبر 2023 الساعة الواحدة ظهرا وذلك لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية".