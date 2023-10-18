شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل قوية برفض المصريين لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة تاريخية فارقة، بسبب الأوضاع فى غزة، فى ظل وجود مخطط لإزاحة مصر من دورها المؤثر إقليميا، مشيدا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، التى حملت رسائل قوية أهمها أن المصريين يرفضون مخطط تهجير الفلسطنيين إلى سيناء، الذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "عبدالعال"، أن الشعب الفلسينى لا يبحث عن مسكن لقضيته ولكنه يبحث عن وطن يتمتع فيه بكامل حقوقه، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال قادرة على صياغة الوعى العالمى بما تملكه من وسائل إعلام قادرة على الترويج للأكاذيب والإدعاءات الأميريكية الصهيونية الإسرائيلية.

وأكد رئيس حزب التجمع، أن ما حدث خلال الأيام السابقة وما يجرى حاليا من ضرب بيوت وأطفال وهدم منازل على قاطنيها، وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات هى مشاهد صعبة لا تُحتمل، وتشكل عار على جبين الإنسانية.