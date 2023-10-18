شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يدعو الشعوب العربية لإحياء القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب النور إن ما يحدث في الأقصى وفلسطين خاصة تلك المجزرة البشعة التي استهدفت مستشفى فقتلت مرضاه وأطباءه وكلّ من فيه لهو مصدقٌ لما جاء فى القرآن من وصفٍ لغل اليهود الصهاينة وحقدهم، وفى نفس الوقت مكذبٌ وفاضحٌ لدعاة التطبيع مع هذا الكيان المغتصب الغادر الجبان.

وأضاف الحزب إن هذا الإجرام ينعى على متزعمى مبادئ حقوق الإنسان - وعلى رأسهم أمريكا -: يلزمكم أن تعاملوا نتنياهو وحكومته وجيشه كمجرمي حرب لا أن تحركوا من أجل نصرتهم الأساطيل وحاملات الطائرات، وتعرقلوا قرار إدانة أو ايقاف عدوان فى مجلس الأمن الذي أصبح دوره - فقط - خدمة مخططات المغتصبين من الصهاينة والأمريكان وأمثالهم. ، مضيفا :" إن ما يحدث من الحماية الأمريكية والغربية لهذا الكيان المغتصب وتبرير إجرامه المستمر في حق مقدساتنا ودمائنا في فلسطين لهو داع لكل الدول العربية والإسلامية لمراجعة موقفها من أمريكا والغرب.

وأهاب الحزب بكل الشعوب الإسلامية بالعمل على إحياء القضية الفلسطينية في قلوب أجيالنا، والأخذ بأسباب القوة الإيمانية التي هي أساس كل قوة، فأمتنا في حاجة إلى الإحياء الإيماني الذي إن وجد فلن يطمع في أمتنا أمثال هؤلاء الأوغاد.