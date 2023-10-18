شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حداداً على ضحايا فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق تنكيس أعلام مجلس الشيوخ من أعلى مقر المجلس - اليوم الأربعاء - حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وذلك عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 .