اكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، خلال انطلاق اجتماع منظمة التعاون الاسلامي في جدة، أن "على المجتمع الدولي اتخاذ موقف بشأن حماية الفلسطينيين في غزة"، مطالبا "بتهيئة الظروف للسلام بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني".

كانت هذه تفاصيل خبر بن فرحان خلال انطلاق اجتماع منظمة التعاون الإسلامي: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف بشأن حماية الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.