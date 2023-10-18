أعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، أن "طواقم الصليب الأحمر نقلت ظهر اليوم من خراج منطقة علما الشعب قرب الحدود إلى مستشفى حيرام، جثامين 3 شهداء تم إستهدافهم بالقصف الإسرائيلي في وقت سابق، كما تم نقل أشلاء، وقد جرت هذه العملية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل".

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر نقل 3 جثامين وأشلاء إثر القصف الإسرائيلي من خراج علما الشعب إلى مستشفى حيرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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