خارجية الصين: ندد بشدة بالهجوم على المستشفى في غزة وندعو إلى إنهاء الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها تشعر "بالصدمة وتندد بشدة"، بالقصف على مستشفى في غزة الذي أدى الى سقوط مئات الأشخاص داعية الى "وقف فوري لإطلاق النار".

وذكرت أنّ "الصين تشعر بالصدمة وتندد بشدة بسقوط عدد كبير من الضحايا في الهجوم على المستشفى في غزة"، مشيرة إلى أنّ "الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب".