نحو خمسة آلاف أردني تظاهروا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان بعد قصف مستشفى في غزة

تظاهر نحو خمسة آلاف أردني بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للتعبير عن غضبهم، بعد مقتل 200 شخص على الأقل مساء الثلاثاء في قصف على مستشفى في غزة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" عن "تواجد أمني كثيف في المكان، فيما هتف المتظاهرون الذي حملوا الأعلام الفلسطينية "يلا نحكي عالمكشوف سفارة مابدنا نشوف"، و"لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية"، و"لا سفارة أميركية على الأرض الأردنية".