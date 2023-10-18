نقلت قناة "الجزيرة"، عن مصدر سيادي مصري في رد على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم فتح معبر رفح، بالقول إنّ القاهرة "لن تسمح بإجلاء الأجانب من غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة" عن مصدر مصري بشأن تصريح نتانياهو بعدم فتح معبر رفح: التصعيد سيُقابل بتصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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