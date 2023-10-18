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"الجزيرة" عن مصدر مصري بشأن تصريح نتانياهو بعدم فتح معبر رفح: التصعيد سيُقابل بتصعيد

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نقلت قناة "الجزيرة"، عن مصدر سيادي مصري في رد على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم فتح معبر رفح، بالقول إنّ القاهرة "لن تسمح بإجلاء الأجانب من غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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