صفي الدين لنتانياهو وبايدن والأوروبيين: الخطأ لذي ترتكبوه مع مقاومتنا سيكون الجواب عليه مدويًّا

نظّم "حزب الله" تجمعًا تضامنيًا مع غزّة واستنكارًا للجرائم الإسرائيلية، وذلك في حارة حريك- الضاحية الجنوبية.

وخلال التجمع ألقى رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين كلمة أشار فيها إلى أنّ "الكيان الصهيوني قائم في الأساس على المجازر وقتل الأبرياء من دون رداع، فكيف إذا كان مدعومًا بالأميركي والغربي".

ولفت إلى "أننا نقف هنا لنعلن استنكارنا وغضبنا الشديد لما ارتكبه الصهاينة من مجازر متتالية، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني"، مؤكدًا أنّ "السبب في إراقة دماء الشعوب هو الولايات المتحدة الأميركية ومعها الغرب".

وتابع صفي الدين: "في كل دقيقة كان العدو يرتكب مجازر إبادة بحق عائلات بأكملها في قطاع غزة من دون أن يتحرك الضمير العربي"، مشيرًا إلى أنّ "القصف الذي استهدف أمس المستشفى يؤكد أنّ الاستهداف هو بقرار وتصميم مُسبق"، لافتًا إلى أنّه "على الرغم من كل ما حصل استمر العدو الصهيوني بالقصف ولم يوقف ارتكابه للمجازر وكأن شيئًا لم يحصل".

وذكر أنّ "هذا العصر ليس كالماضي، بل هو عصر المقاومات والشعوب وفصائل المقاومة الفلسطينية وقوى المقاومة في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "لدينا معلومات بأن "إسرائيل" بكل قيادتها العسكرية والأمنية حائرة وضعيفة وخائفة والأميركي جاء لتهدئة خوفها

وشدد على "أننا نقول للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّ مشروع تهجير أهل غزة لن يمر".

وفي كلام وجهه صفي الدين لنتانياهو وبايدن والأوروبيين، شدد على أنّه "إن كنتم تحذروننا فإن جوابنا لكم أنه عليكم أن تحذروا منّا فالخطأ الذي ترتكبوه مع مقاومتنا سيكون الجواب عليه مدويًا وصاخبًا، وما عندنا هو أقوى مما عندكم بكثير، وما لدينا هو أكثر مما ليدكم".

ولفت إلى أنّه "في يوم من الايام جئتم الى لبنان ببوارجكم وكان قرارنا المواجهة وحين واجهناكم وفررتم من لبنان كالفئران. ونحن ما زلنا المقاومة الحاضرة والقوية بل نحن اليوم أقوى بآلاف المرات وحذاري أن تخطئوا".