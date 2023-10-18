السفارة الفرنسية: لا ننصح الفرنسيين الذين يرغبون زيارة لبنان والاقامة فيه بالذهاب إلى هذا البلد

اشارت السفارة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انها "ستعقد تجمعات في أحياء مختلفة من بيروت (الضاحية الجنوبية، وسط المدينة، الطرق الرئيسية)، ابتداءً من منتصف النهار. ومن المرجح أن تخلق هذه التجمعات صعوبات في الوصول والتنقل داخل هذه المدن. ويُنصح بشدة بالابتعاد عن أي من التجمعات، والبقاء على اطلاع لحالة المرور وتطورات الاوضاع، خاصة عبر وسائل الإعلام المحلية، واتباع التعليمات الأمنية للسلطات اللبنانية".

واوضحت انه "يمكن مراجعة حساب X الخاص بقوات الأمن اللبنانية (باللغة العربية) للحصول على معلومات حول الطرق السالكة. كما يقدم رقم الطوارئ 112 معلومات باللغتين الفرنسية والإنجليزية. الوضع الأمني ​​في لبنان / السفر إلى لبنان".

ولفتت الى ان "نظراً للتوترات الأمنية في المنطقة، وبخاصة على الحدود الجنوبية للبنان، لا ننصح الفرنسيين الذين يرغبون زيارة لبنان والاقامة فيه بالذهاب إلى هذا البلد، إلا لأسباب ملحة".