وزير الخارجية التركي: ارتكاب إسرائيل للفظاعات لا يواجه بالعقاب اللازم

اكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال انطلاق اجتماع منظمة التعاون الاسلامي في جدة ان "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وحرمانه من الوقود والماء والغذاء"، مشيرا الى ان "الفلسطينين في عذاب مستمر ويواجهون الموت المحقق".

ورأى أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل والدائم، ولا سلام دون الشعب الفلسطيني"، لافتا الى انه "يجب أن يتحقق وقف غير مشروط لإطلاق النار". واكدت ان "ارتكاب إسرائيل للفظاعات لا يواجه بالعقاب اللازم".