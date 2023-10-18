وزير خارجية فلسطين: يجب رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ذكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، أنّ "غزة تتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة".

وأشار إلى أنّ "إسرائيل تعمدت قصف المستشفى المعمداني في اليوم السابق وقالت إنه تحذير"، مشيرًا إلى أنّ "تصريحات إسرائيل بشأن غزة تجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته".

وأوضح أنّ "كل من أعطى إسرائيل تفويضًا وزودها بالسلاح تواطأ معها ويتحمل المسؤولية عن القتل الجماعي"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية تتعامل معنا بشريعة الغاب"، كاشفًا أنّ "إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة".

ولفت المالكي، إلى "أننا حذرنا من تفاقم الأوضاع في غزة وخطورة استمرار الحصار"، مؤكدًا أنّه "يجب رفض حجة إسرائيل أن تصرفاتها تأتي دفاعا عن النفس"، مشددًا على أنّه "يجب رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبر أنّ "العالم خذل كل مساعينا للوصول لحل يرتكز على القانون الدولي وترك المستعمر يصول ويجول".