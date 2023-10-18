لجنة حماية الصحفيين أصدرت تقريرًا بشأن الضحايا الصحفيين خلال الصراع بين إسرائيل وغزة

أفادت لجنة حماية الصحفيين، بأنّه تقوم بـ"التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالصحفيين الذين قتلوا أو أصيبوا أو احتجزوا أو فقدوا"، خلال الصراع الذي اندلع بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، "بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا جراء انتشار الأعمال العدائية إلى لبنان المجاور".

وأوضحت أنّه "حتى 18 تشرين الأول، كان ما لا يقل عن 17 صحفيًا من بين أكثر من 4000 قتيل من الجانبين منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول، مع مقتل المئات في انفجار مستشفى يوم الثلاثاء في غزة".

واعتبرت أنّه "يواجه الصحفيون في غزة مخاطر عالية بشكل خاص أثناء محاولتهم تغطية الصراع في مواجهة الهجوم الذي تشنه القوات الإسرائيلية، والغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة، وانقطاع الاتصالات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".

وأعلنت أنّه اعتبارًا من 18 تشرين الأول تأكّد مقتل 13 صحافيًا فلسطينيًا، ولبناني واحد، وتم الإبلاغ عن إصابة 8 صحفيين، تم الإبلاغ عن فقدان أو اعتقال 3 صحفيين.

وتحقق لجنة حماية الصحفيين أيضًا في العديد من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحفيين آخرين أو فقدهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تهديدهم، وعن الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحفيين.

وذكر منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين شريف منصور، أنّه "تشدد لجنة حماية الصحفيين على أن الصحفيين هم مدنيون يقومون بعمل مهم في أوقات الأزمات"، مشيرًا إلى أنّ "الصحفيين في جميع أنحاء المنطقة يقدمون تضحيات كبيرة لتغطية هذا الصراع المفجع".

وفي قائمة نشرتها حول أسامي بعض الصحافيين الذي تعرضوا للإصابة أو الوفاة، ذكرت منهم من بين القتلى:

- محمد بعلوشة: وهو الصحفي والمدير الإداري والمالي لمكتب قناة "فلسطين اليوم" الإعلامية المحلية في غزة، وقتل بعلوشة، في غارة جوية إسرائيلية على حي الصفطاوي شمال غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول والغارديان.

- عصام بحر: وهو الصحفي في قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية في شمال قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة TRT عربية وصحيفة الشروق نيوز العربية ومقرها القاهرة.

- سلام ميما: تم تأكيد وفاة الصحفية المستقلة ميما التي شغلت منصب رئيسة لجنة الصحفيات في تجمع الإعلاميات الفلسطينيات، وهي منظمة ملتزمة بتطوير العمل الإعلامي للصحفيين الفلسطينيين. وتم انتشال جثتها من تحت الأنقاض بعد ثلاثة أيام من تعرض منزلها في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، لقصف جوي إسرائيلي في 10 تشرين الأول، وفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ووكالة الأنباء الرسمية للسلطة الفلسطينية، وفا.

- حسام مبارك: قُتل مبارك، وهو صحفي في إذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس، في غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة، بحسب مركز سكايز للحريات الإعلامية والثقافية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.

- عصام عبدالله: قُتل عبد الله، مصور الفيديو المقيم في بيروت لوكالة رويترز للأنباء، خلال هجوم قصف من اتجاه إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية، بحسب اللجنة.

- احمد شهاب: قتل الصحفي في إذاعة صوت الأسرى شهاب وزوجته وأطفاله الثلاثة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما أفاد الفلسطينيون. نقابة الصحفيين والموقع الإخباري العربي الجديد ومقره لندن.

- محمد فايز ابو مطر: قُتل أبو مطر، المصوّر الصحفي المستقل، خلال غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين ووكالة أنباء وفا الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية.

- سعيد الطويل: قتل الطويل، رئيس تحرير موقع الخامسة الإخبارية، عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منطقة تضم العديد من وسائل الإعلام في منطقة الرمال غرب غزة، واستهدفت على وجه التحديد مبنى هيجي، بحسب الصحيفة ومقرها المملكة المتحدة. "إندبندنت"، وقناة الجزيرة الإنجليزية الإخبارية المملوكة لقطر، ووكالة الأنباء الرسمية "وفا" التابعة للسلطة الفلسطينية.