تشهد ساحة "الاسكوا" في وسط بيروت تجمعًا لعشرات اللبنانيين والفلسطينيين الذين يرفعون الأعلام الفلسطينية ويطلقون هتافات الغضب المنددة بالاستهداف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة وبالهجوم الإسرائيلي على القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع في ساحة "الإسكوا" تنديدًا بالاستهداف الإسرائلي للمستشفى المعمداني في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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