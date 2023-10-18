نتنياهو لـ بايدن: لن نسمح لـ مصر بفتح معبر رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنهم لن يسمحوا لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في تل أبيب.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في تصريحات صحفية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدف إلى طرح «أسئلة صعبة»، لكنه يؤكد على علاقته «كصديق حقيقي لإسرائيل» عندما يلتقي بمسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، اليوم الأربعاء.

وأضاف كيربي أن بايدن سيبدأ زيارته بالاجتماع مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يليه اجتماع موسع مع الحكومة الإسرائيلية.

وتابع المتحدث: "سوف يطرح بعض الأسئلة الصعبة، بما في ذلك حول إلى أين يعتقدون أنهم ذاهبون".

ووفقا لكيربي، فإن بايدن يخطط للتأكيد على أنه لا يريد أن يتسع الصراع، مضيفا أنه يهدف أيضا إلى معالجة الوضع الإنساني في غزة وفتح قضية الرهائن.