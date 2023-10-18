شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة تركيا في أسرع وقت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - أ ف ب

طلبت إسرائيل من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن حفاظاً على سلامتهم، وفق ما أفادت القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول وكالة فرانس برس الأربعاء، متحدّثة عن تزايد التهديدات لرعاياها في الخارج.

وأوضحت القنصلية «رفعت حالة التأهب الأمني للمسافرين الإسرائيليين إلى تركيا إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى».

وتوازياً، حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان رسمي من أنه «في ضوء التصاعد المستمر للتهديدات ضد الإسرائيليين في الخارج يجب على جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا مغادرتها في أسرع وقت ممكن».

ونظمت تظاهرات مساء الثلاثاء أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول وأمام السفارة في أنقرة عقب الهجوم على مستشفى في قطاع غزة خلّف مئات القتلى المدنيين بين المرضى والنازحين الفلسطينيين.