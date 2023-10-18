شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: قصف مستشفى المعمداني في غزة كارثة مروعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الضربة على مستشفى في غزة والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين كارثة مروعة تشير إلى ضرورة وقف الصراع.

وأوضح بوتين بعد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين: «بالنسبة إلى الضربة على مستشفى (المعمداني) فالمأساة التي حدثت هناك هي واقعة مروعة... مئات قتلوا ومئات أصيبوا فهي بالطبع كارثة».

وأضاف: «أتمنى حقاً أن يكون ذلك إشارة إلى ضرورة وقف هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. على أية حال، نحتاج لأن نركز على إمكانية بدء بعض الاتصالات والمفاوضات».

وشهد قطاع غزة، ليل الثلاثاء، أحد أكثر أيامه دموية منذ 11 يوماً، حيث أودى استهداف لمستشفى الأهلي المعمداني العربي الذي كان يؤوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بـ500 قتيل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، أشرف القدرة، الأربعاء، أن عمال الإنقاذ في المستشفى ما زالوا ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض، في حين اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إسرائيل بارتكاب «مجزرة» في المستشفى الأهلي العربي.