شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: الأمر متروك لإسرائيل لتقرير المدة التي تستغرقها عمليتها العسكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين (رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن الأمر متروك لإسرائيل لتقرير المدة التي ستستغرقها عمليتها العسكرية ضد «حماس».

وأضاف في مؤتمر صحفي دوري للحكومة رداً على سؤال حول دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة «نحن في وضع لم تهاجم فيه منظمة إسرائيل فحسب، بل تواصل مهاجمتها».

وقال المتحدث «الأمر متروك لدولة إسرائيل الآن لتقييم متى لم يعد هذا التهديد كبيراً لدرجة أن إسرائيل تستطيع إنهاء موقفها الدفاعي».