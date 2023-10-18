شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تضبط 7 أطنان من الكوكايين داخل شحنة موز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - أ ف ب

أوقفت الشرطة الهولندية ستة رجال شمالي روتردام، بعد أن نقلوا 7 أطنان من الكوكايين من شاحنة آتية من أنتويرب (بلجيكا)، مخبأة داخل حمولة من الموز.

وأوضحت سلطات إنفاذ القانون أن جمارك أنتويرب رصدت إثر تحقيقات، كميات الكوكايين في شحنة من الموز، وأبلغت بذلك فريقاً من الشرطة يعمل على مكافحة شحنات الكوكايين الواردة عبر ميناء أنتويرب باتجاه هولندا.

وأوضح الفريق البلجيكي الهولندي في بيان أن أفراده تابعوا الشاحنة الاثنين إلى قرية بليسفيك شمالي روتردام.

وأضاف البيان: «عندما أزيلت الحمولة، تدخلت خدمة التدخل الخاص، وأُلقي القبض على السائق البولندي البالغ 43 عاماً وخمسة أشخاص كانوا قد أزالوا الحمولة».

وقالت الشرطة الهولندية، إن الجناة هم ثلاثة هولنديين أعمارهم 41 و49 و60 عاماً وبلجيكيان عمرهما 21 و48 عاماً، مؤكدة أنها لا تستبعد توقيف أشخاص آخرين ضالعين في العملية.

وأضاف البيان: «كانوا يفرغون حمولة شاحنة تحتوي على ما لا يقل عن 7000 كيلوغرام من الكوكايين».

وضُبط أكثر من ثمانية أطنان من الكوكايين في ميناء روتردام في حاوية موز وصلت من الإكوادور في تموز/يوليو، وهي أكبر عملية ضبط حتى الآن في هولندا.

وكانت الجمارك الهولندية، أعلنت قبل فترة وجيزة أنها ضبطت أكثر من 29702 كيلوغرام من المخدرات في النصف الأول من عام 2023، أي أكثر من الكمية المضبوطة في الفترة من العام الماضي (22009 كيلوغرامات).

وتحتل هولندا وبلجيكا وإسبانيا المراكز الثلاثة الأولى في أوروبا، من حيث كميات الكوكايين المضبوطة على أراضيها، والتي تُشحن بشكل رئيسي من بنما وكولومبيا والإكوادور.