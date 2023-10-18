شكرا لقرائتكم خبر عن مناورة جوية نووية بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيول - أ ف ب

تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان إجراء مناورات جوية مشتركة في نهاية الأسبوع بمشاركة قاذفة أمريكية ثقيلة من طراز ب- 52 المزودة بقدرات نووية، وفق ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء الأربعاء عن مصدر عسكري.

وتعد المناورة الثلاثية المقررة الأحد، الأولى من نوعها التي تُجرى قرب شبه الجزيرة الكورية، وفق المصدر ذاته.

ورفض مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تأكيد المعلومات، لكنه أشار إلى أن الدول الثلاث تضاعف تدريباتها المشتركة لمواجهة التهديدات النووية والبالستية من كوريا الشمالية.

وترى بيونغ يانغ المناورات بمثابة استعدادات تسبق عملية غزو لأراضيها، وحذّرت مراراً من أنها ستتخذ تدابير ساحقة رداً على ذلك.

وتشمل المناورات المقررة، وفق يونهاب، تحليق طائرة ب- 52 برفقة طائرات مقاتلة من الدول الثلاث.

هبطت القاذفة الأمريكية في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية الثلاثاء، بعدما حلّقت فوق أكبر معرض دفاعي في البلاد.

وتأتي المناورات الأحد في وقت تعمل سيول وواشنطن وطوكيو على تمتين تعاونهم الدفاعي الثلاثي في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة من كوريا الشمالية.

وفي آب/أغسطس، وفي قمة عقدت في كامب دايفيد قرب واشنطن، اتفق زعماء الدول الثلاث على خطة تمتد لسنوات عدة لإجراء تدريبات مشتركة منتظمة.

ونفّذت الدول الثلاث مناورات بحرية الشهر الحالي تضمنت محاكاة لاعتراض سفن تهريب كورية شمالية، حسب ما أعلنت البحرية في سيول، لأول مرة منذ سبع سنوات.