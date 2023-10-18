شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين «أعمال ترهيب» صينية في أجواء المحيط الهادئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الصين، الثلاثاء، بممارسة أعمال ترهيب غير مسبوقة في المجال الجوي لآسيا والمحيط الهادئ، حيث تضاعف المقاتلات الصينية المناورات المحفوفة بالمخاطر حول طائرات أمريكية تقوم بعمليات أو بمهام استطلاعية.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون آسيا إيلي راتنر، إن بكين تقود «حملة مركزة ومنسقة تسمح بهذه التحركات المحفوفة بالمخاطر من أجل إجبار الولايات المتحدة على تعديل أنشطتها العملياتية» في المنطقة.

ويتعلق معظم الحوادث في المجال الجوي الدولي بعمليات اعتراض غير آمنة في الجو، أو مناورات ترهيبية أو اقتراب طائرات مقاتلة صينية بشكل كبير جداً أو بسرعة كبيرة جداً من طائرات أمريكية أو إلقاء قنابل مضيئة، كما ذكر البنتاغون.

وأشار المسؤول إلى أكثر من 180 حادثة منذ خريف 2021، موضحاً أنه عدد أكبر مما كانت عليه في العقد الماضي، ما يدل على تنامي عدوانية الجيش الصيني.

وأضاف أنه إذا أخذت حوادث مقاتلات دول شريكة في الاعتبار، فإن عدد الحوادث يصل إلى نحو 300.

وكانت الحكومة الكندية ذكرت الاثنين، أن طائرات مقاتلة صينية اعترضت طائرات عسكرية كندية فوق المياه الدولية، ووصفت المناورة بأنها خطِرة ومتهورة.

وقال راتنر: «في نهاية المطاف، هذا النوع من السلوك خلال تنفيذ عمليات يمكن أن يسبب حوادث... ويمكن أن يؤدي إلى نزاعات غير مقصودة».

في الوقت نفسه، قال البنتاغون إنه سيرفع السرية عن صور ومقاطع فيديو لنحو 15 حادثاً من هذا النوع، يعود آخرها إلى أيلول/سبتمبر الماضي.

ودان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مراراً سلوك القوات الجوية الصينية في مناسبات عدة مؤخراً.

وفي حزيران/يونيو الماضي، وقع حادث يتعلق خصوصاً بمقاتلة صينية وطائرة استطلاع أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن الطائرة الصينية حلقت مباشرة أمام مقدمة الطائرة وهي من طراز آر سي-135 وعلى مسافة 120 متراً منها ما أجبر الطائرة الأمريكية على عبور المطبات الجوية التي خلفتها.

وتأتي هذه الحوادث المتكررة على خلفية توتر شديد بين بكين وواشنطن، لا سيما بشأن تايوان، وبعد تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية مطلع العام الجاري، مع أن البلدين استأنفا الحوار في الأشهر الأخيرة عبر سلسلة من الزيارات قام بها مسؤولون أمريكيون كبار إلى بكين.

لكن واشنطن تأسف لأن بكين لا تزال ترفض الاتصالات المباشرة رفيعة المستوى بين جيشي البلدين.