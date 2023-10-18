شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفنزويلية والمعارضة تتفقان على تنظيم انتخابات رئاسية في 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بريدج تاون - أ ف ب

اتفقت الحكومة والمعارضة في فنزويلا خلال جولة جديدة من المفاوضات الثلاثاء، على إجراء انتخابات رئاسية في النصف الثاني من العام المقبل في حضور مراقبين دوليين.

ووقّع اتفاق في هذا الشأن في باربادوس خلال محادثات توسطت فيها النرويج، مع التعهد بدعوة بعثات دولية لمراقبة الانتخابات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي واتحاد البلدان الأمريكية للمنظمات الانتخابية.

وسيحدد موعد الانتخابات المجلس الانتخابي الوطني في البلاد، وفقاً للنص الموقع.

واستأنف الجانبان المحادثات الثلاثاء، سعياً إلى إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد بعد تعليقها لمدة عام تقريباً.

وقال رئيس الوفد الحكومي خورخي رودريغيز في بريدج تاون: «هذه الخطوة الأولى في اتفاق أوسع بكثير».

من جهته، اعتبر ممثل المعارضة خيراردو بلايدي اتفاق الثلاثاء تقدماً كبيراً.