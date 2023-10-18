انت الان تتابع خبر لدعمه غزة.. نيس الفرنسي يعاقب لاعبه الجزائري "عطال" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم أن الدولي الجزائري سارع إلى حذف المنشور والاعتذار، أوضح النادي في بيان صحفي أنه "اختار معاقبته قبل تلك (العقوبة) التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية الفرنسية "نظرا لطبيعة المنشور وخطورته".واستدعي عطال الذي كان مع منتخب بلاده منذ التاسع من تشرين الاول وهي الفترة التي نشر فيها المنشور المثير للجدل، فور عودته إلى نيس من قبل مسؤولي النادي الذين تحدثوا معه.

وأوضح النادي: "نود التأكيد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة"، مؤكدا "التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى".

ومنذ السبت الماضي، ارتفعت الأصوات، بينها لرئيس بلدية نيس للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال ويظهر فيه داعية وهو يدلي، حسب ما زعم، بعبارات معادية للسامية وتدعو إلى العنف قبل أن يقوم اللاعب الجزائري بحذف المقطع ويقدم اعتذاره.

