انت الان تتابع خبر ميسي يقارن بين الارجنتين وبرشلونة "التاريخي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ميسي وخلال حديث لوسائل الإعلام عقب اللقاء الذي جمع منتخب الأرجنتين، مع بيرو، وانتهى بثنائية نظيفة للتانجو، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قال: "لدينا لاعبون رائعون، وبصرف النظر عن المنافس، لنا أسلوب وهوية تميزنا، ونأمل أن نواصل هذه المسيرة".وأضاف ليو: "لقد لعبت في برشلونة مع أفضل فريق في التاريخ، لكن منتخب الأرجنتين حاليا مستواه قريب جدا، لقد فاز بكوبا أمريكا وكأس العالم، هذا إنجاز عظيم".

وكشف قائد التانجو: "رسالة المدير الفني (سكالوني) لنا دائما أن كوبا أمريكا وكأس العالم مرحلة وانتهت، ونحن نبدأ دورة جديدة، وننطلق من الصفر مرة أخرى".

كما تحدث ليونيل ميسي عن خططه مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، في ظل الجدل المثار حول إمكانية إعارته إلى برشلونة لأشهر قليلة.

وقال عن ذلك: "سأتدرب وألعب المباريات الأخيرة مع إنتر ميامي، لأكون في أفضل جاهزية لمواجهة أوروجواي والبرازيل الشهر المقبل".

وتابع: "بعدها سأستمتع بإجازتي في الأرجنتين، إنها المرة الأولى التي سأحصل فيها على إجازة طويلة في ديسمبر/كانون الأول، وأكون مرتاح البال مع أسرتي وأقاربي، وفي يناير/كانون الثاني سأعود إلى التدريبات مجددا مع فريقي".

