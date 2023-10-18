دعموش: لن ترعبنا البوارج الاميركية وحاملات الطائرت ولن تخيفنا تهديداتهم

نظّم حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية تجمّعاً شعبيا تضامنيًا حاشدًا في مدينة النبطية، أكّد خلاله نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش المضي لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف الدائم إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

ولفت إلى "أننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه ما يجري في غزة، لقد اعلنا بكل وضوح اننا لسنا على الحياد، وندرس كل الخطوات التي يجب القيام بها، ولن نتردد في فعل كل ما تتطلبه مصلحة تحرير فلسطين وتحرير الامة من كيد المستكبرين في هذه المواجهة، ولن ترعبنا البوارج الاميركية وحاملات الطائرت، ولن تخيفنا تهديداتم، وسنقوم بكل شيء يمليه علينا واجبنا الشرعي والاخلاقي والانساني، وكل تهديداتهم لا تعني بالنسبة لنا شيئا".