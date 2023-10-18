ادعى الرئيس الأميركي جو بايدن، أن بلاده ستعمل مع إسرائيل جاهدة للحؤول دون مقتل مدنيين أثناء قصف قطاع غزة،. وقال بايدن بعد اجتماعه مع حكومة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب: "سنستمر في دعمكم في الوقت الذي تدافعون عن شعبكم، سنواصل العمل معكم ومع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة لمنع المزيد من المعاناة للمدنيين الأبرياء".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن بعد اجتماعه مع حكومة الحرب الإسرائيلية: سنعمل لتجنيب المدنيين "المزيد من المعاناة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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