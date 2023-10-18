نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر إستهداف المقاومة الإسلامية عصر أمس الثلاثاء 17/10/2023 تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع راميا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ الموجهّة وأوقعوا عددًا من الإصابات المؤكدة بين قتيلٍ وجريح.

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نشر مشاهد لاستهداف تجمعٍ لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع راميا يوم أمس بالصواريخ الموجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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