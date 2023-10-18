أفادت قناة "المنار"، عن إصابة مزارع لبناني بجراح في احد الحقول خراج بلدة عيترون بعد إطلاق النار عليهما من موقع المالكية الإسرائيلي الحدودي.

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار":إصابة مزارع لبناني في أحد حقول خراج عيترون بعد إطلاق النارعليهما من موقع المالكية الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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